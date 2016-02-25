За минулу добу були поранені двоє українських військовослужбовців

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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За його словами, «за добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, однак двоє наших бійців були поранені».

Як сказав Олександр Мотузяник, це сталося «в одному випадку в Широкиному - боєць отримав поранення під час розмінування, а також у селищі Новгородське, де наш військовослужбовець зазнав ушкоджень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої».

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТОбули поранені двоє українських військовослужбовців.