Біля Станиці Луганської на розтяжці підірвались двоє мирних жителів – Тука

Про це сьогодні у своєму Twitter повідомив глава Луганської ВЦА Георгій Тука.

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"Вчора в районі Станиці підірвались на розтяжці двоє цивільних", - написав він.

Більш детальної інформації поки немає.

Як повідомлялось, вчора бойовики обстрілювали українських військових і на Луганському напрямку. Так, неприцільним вогнем з міномету калібру 82 мм в районі Богуславського російські найманці намагались спровокувати вогонь у відповідь. Проте українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.