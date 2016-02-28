Біля Станиці Луганської на розтяжці підірвались двоє мирних жителів – Тука
10:50, 28 лютого 2016Війна
142 0
Інцидент відбувся вчора.
/ moskal.in.ua
Про це сьогодні у своєму Twitter повідомив глава Луганської ВЦА Георгій Тука.
Читайте такожЗМІ дізналися, чому бойовики залишили Широкине
"Вчора в районі Станиці підірвались на розтяжці двоє цивільних", - написав він.
Більш детальної інформації поки немає.
Як повідомлялось, вчора бойовики обстрілювали українських військових і на Луганському напрямку. Так, неприцільним вогнем з міномету калібру 82 мм в районі Богуславського російські найманці намагались спровокувати вогонь у відповідь. Проте українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter