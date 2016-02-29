Для повного розмінування Донбасу потрібно щонайменше 10 років - Міноборони

Таку думку в ефірі «Громадського радіо» виразив полковник Сергій Зубаревський, начальник групи координації протидії саморобним вибуховим пристроям, Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України.

«Я думаю, що розмінування Донбасу потягне не один мільярд гривень. А про повну безпеку життєдіяльності громадянам можна говорити через 10-15 років», — сказав пан Зубаревський.

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Розмінування території Донецької та Луганської областей є одним з основних пунктів Мінських домовленостей з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, населений пункт Широкине Донецької області повністю перейшов під контроль ЗСУ. Зараз там ведуться роботи з розчищення та розмінування території. Під час відходу бойовики на території села встановили так звані розтяжки та міни.