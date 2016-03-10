Бойовики обстріляли сили АТО майже півсотні разів, найгарячіше було в районі Авдіївки - штаб

Російські бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських військових. Протягом минулої доби вони 49 разів відкривали вогонь по наших укріпленнях.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Опорні пункти сил АТО на Донецькому напрямку терористи обстріляли 42 рази.

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"Найгарячіше було в районі Авдіївки, де ворог обстрілював наші позиції з різних видів зброї, а близько 21 години з САУ калібру 122 мм випустив 10 снарядів. А згодом до обстрілу долучили ще і міномет калібру 120 мм", - йдеться у повідомленні.

З БМП терористи обстрілювали опорні пункти ЗСУ поблизу Новгородського та Луганського.

Зазначається, що неспокійно було в передмісті Донецька, де окупанти з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли українські позиції в Пісках та Опитному.

"На Маріупольському напрямку бойовики активізувалися біля Мар’їнки, Гнутового та Гранітного, та з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції сил АТО. З опівночі обстріли припинились", - заявляють у штабі.