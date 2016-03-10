Бойовики обстріляли сили АТО майже півсотні разів, найгарячіше було в районі Авдіївки - штаб
З БМП терористи обстрілювали опорні пункти ЗСУ поблизу Новгородського та Луганського.
Російські бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських військових. Протягом минулої доби вони 49 разів відкривали вогонь по наших укріпленнях.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Опорні пункти сил АТО на Донецькому напрямку терористи обстріляли 42 рази.
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"Найгарячіше було в районі Авдіївки, де ворог обстрілював наші позиції з різних видів зброї, а близько 21 години з САУ калібру 122 мм випустив 10 снарядів. А згодом до обстрілу долучили ще і міномет калібру 120 мм", - йдеться у повідомленні.
З БМП терористи обстрілювали опорні пункти ЗСУ поблизу Новгородського та Луганського.
Зазначається, що неспокійно було в передмісті Донецька, де окупанти з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли українські позиції в Пісках та Опитному.
"На Маріупольському напрямку бойовики активізувалися біля Мар’їнки, Гнутового та Гранітного, та з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції сил АТО. З опівночі обстріли припинились", - заявляють у штабі.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 10 березня 2016 року:Російські бойовики не припиняють обстрілюва...Опубліковано Прес-центр штабу АТО 9 березень 2016 р.