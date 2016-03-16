За добу в зоні АТО зафіксували 42 обстріли

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 16 березня 2016 року.

"Новотроїцьке, Зайцеве та Троїцьке саме ці населені пункти, вірніше позиції поблизу них були в епіцентрі подій минулої доби. Порушуючи існуючі Мінські угоди, російські наймити обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 і 82 мм та випустили при цьому близько 100 мін", - йдеться у повідомленні.

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"По позиціях українських бійців поблизу Авдіївки, бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, а опорні пункти поруч з Новгородським та Луганським крім того обстрілювались ще і з БМП. На Маріупольському напрямку під вогнем ворога опинились опорні пункти поблизу Широкіного", - повідомили у прес-центрі.

О 10.00 та близько 17.00 після мінометних обстрілів російські терористи у складі ДРГ намагались проникнути між опорними пунктами поблизу Новотроїцького на підконтрольну силам АТО територію.

"Але завдяки вмілим та рішучим діям українських бійців ворог, отримавши адекватну відповідь, від своїх злочинних намірів відмовився", - наголосили у штабі.

"Неприцільним вогнем з мінометів калібру 82 мм, зеніток, гранатометів, великокаліберних кулеметів по укріпленнях поблизу Авдіївки, Новгородського, Невельського та Опитного російські терористи намагались спровокувати вогонь у відповідь. Всього зафіксовано 42 обстріли. Опівночі обстріли позицій ЗСУ припинились", - йдеться у повідомленні прес-центру.