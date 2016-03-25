За добу в зоні АТО поранено шість українських військових

За добу в зоні проведення АТО загиблих серед українських військовослужбовців немає, однак 6 зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, 6 хлопців отримали поранення», - сказав він.

Лисенко повідомив, що 5 бійців отримали поранення біля Авдіївки, один – у Новотроїцькому. «Всі поранення через обстріли з різних видів зброї», - уточнив він.