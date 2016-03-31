Сьогодні бойовики обстріляли позиції сил АТО близько 40 разів – штаб

Бойовики впродовж дня 37 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

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«Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Кількість сьогоднішніх обстрілів по позиціях українських воїнів залишається майже на рівні вчорашнього дня та складає 37 разів. Проросійські найманці поступово підвищують свою активність, застосовуючи вогневі удари з важкого озброєння», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, «ранок почався для захисників наших позицій у Зайцевому та Майорську з потужних ворожих обстрілів». Там упродовж двох годин бойовики застосували вогонь артилерії калібру 152 мм та 122 мм і мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Загальна кількість снарядів та мін склала більше 300 одиниць. «Підтвердженням того, що НЗФ використовували озброєння великого калібру проти місцевого населення є численні свіжі воронки на приватних садибах місцевих мешканців глибиною від одного до півтора метра та у діаметрі від 2 до 4 метрів», - повідомляють у штабі АТО.

Зазначається, що пізніше значну кількість вогневих ударів з мінометів було випущено по Водяному та Талаківці. Окрім оборонних рубежів українських сил у промисловій зоні Авдіївки, ворог цілив у помешкання мирних мешканців, знищуючи будинки та автомобілі. «Застосовуючи такі негуманні методи, ворог має на меті підвищити рівень незадоволення місцевих мешканців та спровокувати невдоволення українською армією», зауважили у штабі.

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Також розвідкою сил АТО між населеними пунктами Макіївка та Ясинувата виявлено 4 ворожі гаубиці «Гіацинт» калібру 152 мм. Важке озброєння знаходиться на бойових позиціях НЗФ на відстані близько 8 кілометрів від лінії розмежування, що є значним порушенням міжнародних домовленостей. Ворог активно використовує важку зброю з метою обстрілів рубежів та місцевих мешканців у районах підконтрольним їм територій, підкреслюється в повідомленні.