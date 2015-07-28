Україна домовляється з бойовиками про допуск на окуповані території для розшуку тіл загиблих бійців

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України Олексій Ноздрачов.

"Така робота (пошукова - УНІАН) ведеться і тепер, але, на жаль, ми дуже обмежені в часі і місцях проведення пошукових робіт. Але робота по Савур-Могилі вже майже завершена. Лишилося перевірити декілька місць на наявність можливих поховань», - сказав представник Міноборони.

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За його словами, «у наших планах - перевірка всіх територій. І залежно від того, яку нам нададуть можливість представники окремих районів Донецької та Луганської областей, ми повністю перевіримо всі населені пункти, де можливі поховання або велись бої».

«Останніми місяцями там (в Ізварине, Краснодоні, Червонопартизанську) роботи не проводилися, тому що ми закінчуємо роботу у Донецькому аеропорті, Дебальцевому, Іловайську. Але ми вже почали переговори з тією стороною про надання безпеки і плануванню тих робіт", - сказав Ноздрачов.