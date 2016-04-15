Під обстріл бойовиків потрапили Станиця Луганська і Золоте
10:00, 15 квітня 2016Війна
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Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявляє про обстріл 14 квітня бойовиками з 82-мм мінометів смт Станиця Луганська і Золотого з кулеметів.
Бойовики обстріляли Золоте і Станицю Луганську / Фото УНІАН
Про це Тука повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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"Знову обстріл. Станиця Луганська: двічі тривають постріли із застосуванням стрілецької зброї, АГС, РПГ і 82-мм мінометів. Золоте: обстріл з кулемета. Втрат немає", - написав голова Луганської ВЦА.
Раніше штаб АТО повідомляв, що з напряму Докучаєвська зафіксовані одночасні обстріл українських військових у Новотроїцькому з мінометів калібру 120 мм, бойових машин піхоти і стрілецької зброї. Тут терористи спробували перевірити пильність українських військових і пішли на штурм. Вогнем ворог був зупинений і відступив.
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