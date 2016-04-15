Під обстріл бойовиків потрапили Станиця Луганська і Золоте

Про це Тука повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожДо Новоазовська з Підмосков'я перекинули підрозділ російських спецпризначенців - АП

"Знову обстріл. Станиця Луганська: двічі тривають постріли із застосуванням стрілецької зброї, АГС, РПГ і 82-мм мінометів. Золоте: обстріл з кулемета. Втрат немає", - написав голова Луганської ВЦА.

Раніше штаб АТО повідомляв, що з напряму Докучаєвська зафіксовані одночасні обстріл українських військових у Новотроїцькому з мінометів калібру 120 мм, бойових машин піхоти і стрілецької зброї. Тут терористи спробували перевірити пильність українських військових і пішли на штурм. Вогнем ворог був зупинений і відступив.