Місія ОБСЄ зафіксувала розміщення важкого озброєння бойовиків у Луганську та Донецьку

22:23, 19 квітня 2016
Війна
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) заявляє, що зафіксувала розміщення важкого озброєння бойовиків у Луганську та Донецьку.

фото УНІАН

Про це йдеться у звіті місії за 18 квітня, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі зазначили, що у порушення пов'язаних з відведенням важкого озброєння визначених Мінськими угодами місць, вони побачили сім 122-мм ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град", сім 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" та 10 гаубиць на буксирі (п'ять 152-мм 2А65 Мста-Б, та п'ять 122-мм Д-30) у Луганську.

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Водночас на обгородженій території військового типу у Ленінському районі Донецька, місія побачила п'ять 120-мм зенітно-ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10". Також спостерігачі побачили один 120-мм зенітно-ракетний комплекс 9К33 "Оса" в районі на схід від Авдіївки.

Разом з тим, спостерігачі повідомляють, що побачили шість 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" неподалік контрольованої урядом України Мар'їнки (23 км на південний захід від Донецька).

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