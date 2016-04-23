За минулу добу в зоні АТО поранено двох військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед наших воїнів немає. Двоє з них отримали поранення. Це сталося на Донецькому напрямку під Зайцевим та Авдіївкою», - сказав Лисенко.

Він зауважив, що на Донецькому напрямку за минулу добу зафіксовано п’ять ворожих обстрілів, чотири з яких – мінометні.

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На Маріупольському напрямку місця найбільшої активності окупантів – Березове та Широкине. На цьому напрямку в бік українських позицій ворог відкривав вогонь 10 разів.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування порушили режим тиші чотири рази. У Щасті зафіксовано ворожий мінометний обстріл, поблизу Трьохізбенки кілька разів фіксувалася стрілянина.