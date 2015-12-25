Під Оленівкою бойовики зігнали на антиукраїнський мітинг жінок і дітей

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Сьогодні, 25 грудня, у н.п. Оленівка, що на тимчасово окупованій проросійськими бойовиками території Донбасу, ватажки так званої «ДНР» організували антиукраїнський мітинг. Учасників мітингу, серед яких є жінки та діти, було доставлені п’ятьма автобусами з Донецька. Після проведення мітингу його учасники вирушили пішки до лінії розмежування сторін із плакатами, на яких написано: «Україна порушує Мінські домовленості», - йдеться у повідомленні.

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У прес-центрі заявили, що про даний факт керівництво АТО оперативно поінформувало представників місії ОБСЄ, Національну поліцію і Державну прикордонну службу України для вжиття всіх необхідних заходів із протидії цій заздалегідь спланованій провокації.

«Звертаємось до ініціаторів протиправної акції: якщо серед мирних мешканців, яких вони силою або обманом змусили взяти участь у цьому постановочному дійстві, будуть постраждалі, вся відповідальність ляже на плечі організаторів і так званого уряду «ДНР», - наголосили у штабі АТО.