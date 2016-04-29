З початку АТО українські сапери знешкодили на Донбасі більше 111 тисяч вибухових пристроїв

Про це на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі сьогодні, 29 квітня, повідомив помічник Міністра оборони України з питань зв’язків з громадськістю підполковник Олексій Чорнобай.

"За цей тиждень інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил України знайшли та знешкодили 789 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку проведення антитерористичної операції військові сапери знешкодили в зоні АТО 111 тисяч 480 мінно-вибухових пристроїв", - розповів Чорнобай.

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Як повідомляв УНІАН, за добу 28 квітня в зоні АТО отримали поранення троє українських військових. Бойовики 19 раз обстріляли опорні пункти Збройних сил України.