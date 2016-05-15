У Станиці Луганській прикордонники затримали бойовика

У пункті контролю «Станиця Луганська» прикордонники Луганського загону вчора затримали бойовика, члена бандформування «Всевеликого війська донського».

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, мешканець Луганська, на якого спрацювала база даних правоохоронних органів, прямував на вихід до неконтрольованої території. Читайте такожВ Маріуполі дружина бойовика "ДНР" продавала наркотики в продуктовому магазині Про затримання правопорушника прикордонники направили повідомлення до Станично-Луганського відділу поліції.

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