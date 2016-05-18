ОБСЄ зафіксувала похоронний фургон з написом "200" на українсько-російському кордоні

Про це йдеться у тижневому звіті місії з 11 по 17 травня 2016 року.

У звіті сказано, що впродовж зазначеного періоду Спостережна місія на прикордонному пункті пропуску «Донецьк» бачила 2 машини «швидкої допомоги» без жодних видимих ознак наявності поранених осіб у салоні машин, коли ці «швидкі» перетинали кордон в обох напрямках з України до РФ, і навпаки.

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"16 травня спостережна команда на прикордонному пункті пропуску «Донецьк» помітила похоронний фургон з російськими номерними знаками та знаком "200" на лобовому склі, коли фургон перетинав кордон, заїжджаючи в Україну", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що за останні дві доби на Донбасі знищено 9 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, 13 травня місія ОБСЄ помітила фургон з написом "Вантаж 200", який перетнув українсько-російський кордон.