Бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО поблизу Авдіївки, Широкиного і Трьохізбенки

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18.00. Зазначається, що ситуація в зоні проведення АТО залишається складною. Сьогодні бойовики 13 разів застосовували зброю проти підрозділів Збройних сил України.

Читайте такожСБУ заманила у засідку диверсійну групу бойовиків, використавши макет JavelinТак, терористи продовжують обстрілювати укріплення українських бійців, розташованих південніше Авдіївки. Там бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

На Маріупольському напрямку противник бив по опорних пунктах сил АТО поблизу Старогнатівки з гранатометів, мінометів та озброєння бойових машин піхоти. Захисників Широкиного бойовики обстрілювали з гранатометів. Також там вів вогонь ворожий снайпер.

На Луганщині незаконні збройні формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї по українських воїнах, які несуть службу в районі Нового Айдару. Зі стрілецької зброї й гранатометів також були обстріляні позиції ЗСУ поблизу Трьохізбенки.