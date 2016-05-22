В АП озвучили втрати серед українських військових внаслідок артобстрілу Авдіївки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один українських військовослужбовець загинув, один отримав поранення. Це сталося під час артобстрілу Авдіївки", - сказав Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру штабу Антитерористичної операції, найнебезпечнішою ділянкою лінії розмежування залишаються околиці Авдіївки. Там противник вночі здійснив два потужні вогневі нальоти із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм. Кілька снарядів потрапили в будинки місцевих жителів, у результаті чого будівлі зайнялися. Внаслідок артудару осколкових поранень зазнала місцева жителька.