На Донбасі терористи кваліфікують випадки загибелі своїх військових під час боїв як "самогубство" - розвідка

Про це повідомляє Головне Управління розвідки Міністерства оборони України.

"Командуванням 1 Армійського корпусу (Донецьк) Збройних сил Російської Федерації спільно з керівництвом так званої ДНР організовано системне приховування реальної кількості загиблих та поранених російських військовослужбовців та цивільного населення у ході збройних зіткнень. За останній тиждень у районних відділеннях т.зв. поліції ДНР у м. Донецьк порушено близько п’ятдесяти кримінальних проваджень за фактом смерті невстановлених осіб через вогнепальні та осколочні поранення (найбільша кількість загиблих доставлена з району н.п.Ясинувата та Авдіївка)", - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що за вказівкою командування російських окупаційних військ, "всі випадки загибелі перекваліфіковано за статтями кримінального кодексу, як наслідок самогубства, хуліганства, побутових конфліктів тощо".