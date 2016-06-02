На Донеччині українські військові відбили дві атаки диверсійних груп бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, на Донецькому напрямку, на Світлодарській дузі біля села Троїцьке українські військові успішно відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи у кількості до 10 осіб, а на Маріупольському напрямку, під Мар'їнкою близько двох годин тривало бойове зіткнення між ворогом і силами АТО.

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Як зазначив Мотузяник, загалом вчора на Донецькому напрямку по українських позиціях було випущено понад 60 мін, здійснено 15 обстрілів, на Маріупольському напрямку бойовики 34 рази обстрілювали українські позиції, на Луганському напрямку бойовики дотримувались тиші.

Крім того, Мотузяник повідомив, що вчора над Авдієвкою і Тарамчуком було помічено два ворожих безпілотники.