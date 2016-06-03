Порошенко: прогрес у врегулюванні на Донбасі цього року майже нульовий
16:11, 03 червня 2016Війна
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Президент України Петро Порошенко заявив, що прогрес щодо врегулювання ситуації на Донбасі цього року майже нульовий.
Велика прес-конференція Порошенка / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.
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«На жаль, прогрес цього року і за останні два тижні у тому числі по Донбасу майже нульовий. Навпаки, відбулось загострення оперативної обстановки там», - заявив президент.
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