Порошенко: прогрес у врегулюванні на Донбасі цього року майже нульовий

16:11, 03 червня 2016
Війна
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Президент України Петро Порошенко заявив, що прогрес щодо врегулювання ситуації на Донбасі цього року майже нульовий.

фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві. 

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«На жаль, прогрес цього року і за останні два тижні у тому числі по Донбасу майже нульовий. Навпаки, відбулось загострення оперативної обстановки там», - заявив президент.

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