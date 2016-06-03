Порошенко: прогрес у врегулюванні на Донбасі цього року майже нульовий

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

Читайте такожУкраїнські військові під час зіткнення з ДРГ бойовиків захопили російський піхотний вогнемет (фото)

«На жаль, прогрес цього року і за останні два тижні у тому числі по Донбасу майже нульовий. Навпаки, відбулось загострення оперативної обстановки там», - заявив президент.