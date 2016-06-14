Бойовики били з артилерії по Чермалику: постраждала дитина (фото)
Внаслідок артудару бойовиків у Чермалику Волноваського району Донецької області пошкоджено 5 будинків мирних жителів, постраждала дитина.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Донецької області.
Артобстріл розпочався сьогодні близько 12.00. Відомо, що внаслідок влучення снарядів пошкоджено 5 будинків по вул. Молодіжна.
«Сьогодні вдень селище Чермалик зазнало артилерійського обстрілу з боку бойовиків. У результаті прямих потраплянь снарядів суттєво пошкоджені будинки мирних мешканців. В одній із будівель, де було зафіксоване пряме попадання, знаходилась 13-річна дівчинка. Підліток дивом не загинула та отримала легкі тілесні ушкодження»,- інформує поліція.
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На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
Інформація про інших постраждалих та руйнування уточнюється. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.