Бойовики гатили з гранатометів на всіх напрямках, внаслідок артобстрілу постраждали околиці мирного Торецька

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Зазначається, що на Донецькому напрямку з мінометів калібру 82 мм та 120 мм бойовики обстріляли опорні пункти двічі поблизу Ленінського, Новгородського та Опитного, а з гранатометів різних систем - укріплення поблизу Авдіївки, шахти Бутівка, Троїцького та Новоселівки другої.

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"Стрілецьку зброю НЗФ долучили до обстрілів українських підрозділів у районі Луганського та Богуславського. На Маріупольському напрямку з гранатометів бойовики намагались поцілити по захисниках Павлополя. На Луганському напрямку поруч Новозванівки НЗФ вели вогонь з гранатометів та діяв снайпер", - йдеться у повідомленні.

У штабі нагадали, що сьогодні вночі російські окупаційні війська з артилерії здійснили обстріл околиць мирного Торецька. В результаті зруйновано кілька будинків мирних громадян та загинула місцева мешканка.