Наступний раунд переговорів щодо України пройде 29 червня в Мінську – Сайдік
00:06, 16 червня 2016Війна
1820 0
Наступне засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі пройде в Мінську 29 червня.
В Мінську відбулася чергова зустріч контактної групи / фото: УНІАН
Про це журналістам заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, повідомляє БЕЛТА.
Читайте такожВ ОБСЄ заявили, що в Мінську обговорювали місцеві вибори на Донбасі та амністію бойовиків
«Наступний раунд переговорів щодо України пройде в Мінську 29 червня", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні в Мінську відбулася чергова зустріч контактної групи. За її підсумками Сайдік, зокрема, заявив, що прогресу в питанні обміну заручників досягти не вдалося. В ході переговорів Київ вимагав від бойовиків назвати точне місцезнаходження заручників, а також запропонував провести спецдень для відвідування заручників їхніми родичами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter