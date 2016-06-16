Наступний раунд переговорів щодо України пройде 29 червня в Мінську – Сайдік

Про це журналістам заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, повідомляє БЕЛТА.

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«Наступний раунд переговорів щодо України пройде в Мінську 29 червня", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську відбулася чергова зустріч контактної групи. За її підсумками Сайдік, зокрема, заявив, що прогресу в питанні обміну заручників досягти не вдалося. В ході переговорів Київ вимагав від бойовиків назвати точне місцезнаходження заручників, а також запропонував провести спецдень для відвідування заручників їхніми родичами.