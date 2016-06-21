За два дні в Мар'їнському районі поранено вже 4 цивільних, в тому числі підлітка - ОДА

Про це йдеться у повідомленні Донецької обласної державної адміністрації.

"За даними лікувально-профілактичних установ Донецької області за минулий період, з 17 по 20 червня 2016 року, в зоні проведення антитерористичної операції постраждали 4 цивільні особи", - сказано у ньому.

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Так, 20 червня дві мешканки Красногорівки з мінно-вибуховими пораненнями були госпіталізовані до травматологічного відділення лікарні у Кураховому та прооперовані.

21 червня до травматологічного відділення Курахівської міської лікарні госпіталізовано дитину (15 років) з вогнепальним пораненням.

Ще одного цивільного, мешканця Мар’їнки, з мінно-вибуховими травмами госпіталізовано до травматологічного відділення Мар’їнської центральної районної лікарні.