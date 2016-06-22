НАТО допоможе Україні боротися з гібридною війною

В Україні запустять спільну з Північноатлантичним альянсом платформу боротьби проти гібридної війни. Про це розповів заступник міністра оборони України Ігор Долгов під час брифінгу "Варшавський саміт НАТО 2016 і Україна", передає "Еспрессо".

Читайте такожНа Донбасі перебувають 41 тис. бойовиків та регулярних російських військ - Міноборони

"В Україні буде запущена спільна з НАТО платформа протидії гібридній війні. Це буде зроблено в рамках пакету комплексної допомоги альянсу Україні. Сподіваюся, що після узгодження центр протидії гібридної війні відкриється в Києві", - зазначив він.

Також Долгов розповів про останні пересування російських дивізій до українських кордонів, зокрема про переведення штабу 20-ї армії в Воронеж.

"Україна відтягує на себе сили противника", - додав Боргів.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко призначив колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена своїм позаштатним радником.