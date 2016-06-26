За добу в зоні АТО троє українських військових отримали поранення

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців не було, троє дістали поранення.

Читайте такожСитуація в зоні АТО: за добу бойовики 55 разів відкривали вогонь

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Жоден український військовий не загинув, троє поранені», – сказав він.

На Донецькому напрямку, за словами Мотузяника, противник тричі застосовував ствольну артилерію, а саме - самохідні артустановки «Гвоздика». Це сталося під Авдіївкою і Зайцевим. По позиціях АТО було випущено 120 снарядів і більш як 170 мін. Загалом на Донецькому напрямку бойовики 25 раз обстріляли опорні пункти українських бійців.

«На Донецькому напрямку ситуація дуже напружена, бойові дії йдуть по всьому фронту», - наголосив Мотузяник.

Разом з тим, за його словами, на Маріупольському напрямку тривають масовані обстріли. На цьому напрямку за минулу добу було зафіксовано 19 ворожих обстрілів, зокрема два - з важкої зброї.

Крім того, вчора в районі села Красний Деркул Станично-Луганського району було виявлено два ворожих безпілотних літальних апарати.