Турчинов розповів про докази російської військової агресії, які можна знайти на сайті президента РФ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки і оборони, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, коментуючи чергову заяву російського президента Володимира Путіна стосовно «внутрішнього характеру конфлікту в Україні».

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«У червні цього року Путін підписав укази про присвоєння генеральських звань кадровим російським військовим за злочини, вчинені на сході нашої країни», - сказав Турчинов.

Зокрема, додав він, звання генерал-лейтенанта було присвоєно генерал-майору Асапову В. Г., який з квітня 2015 по травень 2016 року командував 1-м армійським корпусом, розташованим на окупованій частині Донецької області.

Звання генерал-лейтенанта присвоєно генерал-майору Юдіну С. С., який з січня по квітень 2015 року командував 2-м армійським корпусом, розташованим на окупованій частині Луганської області.

Звання генерал-майора присвоєне полковнику Рузинському А. Ю, який з квітня 2015 по травень 2016 року командував 2-ю окремою мотострілецькою бригадою (м. Луганськ) 2-го армійського корпусу.

«Ці два армійські корпуси, що ведуть проти нас війну на сході України, є невід`ємною складовою Збройних Сил Росії та підпорядковані безпосередньо Центру територіальних військ Південного військового округу РФ», - наголосив Турчинов.