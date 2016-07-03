З'явилося відео нічного бою на Світлодарській дузі

Відео опубліковане на YouTube USNATOArmy.

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У ніч на 1 липня українські військові 54-ї окремої мотопіхотної бригади зупинили спробу наступу бойовиків на Світлодарській дузі в Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, в боях на Світлодарській дузі отримали поранення більше десяти українських воїнів. Ворог раптово пішов у наступ на цій ділянці фронту, але був відкинутий захисниками нашої землі.