З'явилося відео нічного бою на Світлодарській дузі
00:58, 03 липня 2016Війна
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У мережі з'явилося відео, на якому видно нічний бій сил АТО і бойовиків у районі Світлодарської дуги.
З'явилося відео нічного бою на Світлодарській дузі / youtube.com
Відео опубліковане на YouTube USNATOArmy.
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У ніч на 1 липня українські військові 54-ї окремої мотопіхотної бригади зупинили спробу наступу бойовиків на Світлодарській дузі в Донецькій області.
Як повідомляв УНІАН, в боях на Світлодарській дузі отримали поранення більше десяти українських воїнів. Ворог раптово пішов у наступ на цій ділянці фронту, але був відкинутий захисниками нашої землі.
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