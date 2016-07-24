Генштаб оприлюднив унікальне відео звільнення Торецька від російських окупантів

Відповідний запис оприлюднено на офіційній сторінці Генштабу у Facebook у неділю, 24 липня.

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«21 липня 2014 року зведені підрозділи Сил спеціальних операцій України, провівши блискавичну спецоперацію, звільнили від російських окупантів шахтарське місто Торецьк ( колишній Дзержинськ). 33 бійців плюс 8 спецназівців із групи прикриття впродовж майже 8 годин героїчно стримували наступ бойовиків», - йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що «спецназівці втримали оборону, і вже до вечора українські війська отримали повний контроль над містом та підняли над ним Державні Прапори».

Нагадаємо, з часу звільнення міста правоохоронцями було затримано 53 учасники незаконних збройних формувань.