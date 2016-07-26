Росія прислала до 40 "інструкторів" для бойовиків "ДНР" - ІС
10:41, 26 липня 2016Війна
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До "ДНР" з Росії прибули до 40 "інструкторів" для навчання бойовиків.
REUTERS
Про це повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" (ІС) Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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"До "ДНР" прибула чергова партія "інструкторів" з РФ (до 40 осіб), зокрема, на полігони в районі Єнакієвого і під Торезом. Основна частина "інструкторів" - офіцери-танкісти і мотострільці", - написав він.
Водночас, за його словами, серед бойовиків і місцевих жителів "ДНР" поширюється інформація про те, що з середини серпня Москва відкличе значну частину своїх "інструкторів" і "кураторів", передавши повноваження командирам і посадовцям із числа місцевого населення.
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