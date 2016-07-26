Росія прислала до 40 "інструкторів" для бойовиків "ДНР" - ІС

Про це повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" (ІС) Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожГенштаб оприлюднив унікальне відео звільнення Торецька від російських окупантів

"До "ДНР" прибула чергова партія "інструкторів" з РФ (до 40 осіб), зокрема, на полігони в районі Єнакієвого і під Торезом. Основна частина "інструкторів" - офіцери-танкісти і мотострільці", - написав він.

Водночас, за його словами, серед бойовиків і місцевих жителів "ДНР" поширюється інформація про те, що з середини серпня Москва відкличе значну частину своїх "інструкторів" і "кураторів", передавши повноваження командирам і посадовцям із числа місцевого населення.