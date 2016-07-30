На блокпосту в зоні АТО застрелено чоловіка при спробі заволодіти зброєю військового

На блокпосту в зоні АТО український військовослужбовець застрелив чоловіка, який намагався заволодіти його зброєю.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, це сталося вчора, 29 липня, в районі населеного пункту Луганське Бахмутського району Донецької області.

Зокрема, на блокпосту з метою перевірки документів було зупинено громадянина, який прямував з м. Бахмут Донецької області, з окупованої території.

«Під час перевірки документів було виявлено довідку від 15.07.16 про звільнення після відбування покарання з Єнакіївської колонії за ст. 115 КК України “Умисне вбивство”, яка була завірена печаткою “ДНР”. Постовий прийняв рішення провести громадянина до представника військової контррозвідки», - зазначається в повідомленні.

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Водночас, за даними штабу АТО, «під час супроводження, з невідомих причин, громадянин здійснив спробу заволодіння особистою зброєю військовослужбовця, який у відповідь здійснив попереджувальний постріл в повітря. У подальшій спробі напасти на військовослужбовця проти нападника було застосовано зброю на ураження».

Про загибель цивільної особи повідомлено військову прокуратуру Донецького гарнізону та чергового Бахмутського відділу поліції ГУ НП у Донецькій області.

На місці загибелі працювали група оперативного реагування військової комендатури м. Бахмут та представники Бахмутського відділу поліції.

Представниками військової комендатури м. Бахмут на адресу Бахмутського відділу поліції ГУ НП у Донецькій області направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), йдеться в повідомленні.