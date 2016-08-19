400 тисяч людей в зоні АТО можуть залишитися без води - місія ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

Як зазначив заступник голови СММ, робота фільтрувальної станції в Ясинуватій може зупинитися через розташування станції в районі бойових дій на лінії розмежування.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули двоє військових і 8 зазнали поранень

За його словами, вона розташовується в трикутнику між Ясинуватій, Авдіївка та Донецьким аеропортом.

"400 тисяч людей можуть залишитися без води", - заявив Хуг.

У неділю спостерігачі зафіксували в Ясинуватій 1 тис. 84 вибухи.

"Насильство також ставить під загрозу цю станцію, яка постачає воду для 400 тисяч людей з обох сторін на лінії зіткнення", - сказав Хуг.

Також він зазначив, що працівники, які проживають поблизу фільтрувальної станції на контрольованих урядом України територіях, стикаються з великими перешкодами, коли їдуть на роботу. Зокрема, за словами Хуга, прямі дороги на станцію заблоковані, а співробітники, які намагаються потрапити на роботу, можуть стати жертвами насильства.