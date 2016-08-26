За добу в зоні АТО один військовий загинув, двох поранено

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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“За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, два отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна”, - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення на Донбасі.