За добу в зоні АТО один військовий загинув, двох поранено

13:18, 26 серпня 2016
Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, двох поранено.

REUTERS

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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“За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, два отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна”, - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення на Донбасі.

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