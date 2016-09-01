Понад 140 днів пекла: два роки тому завершилася оборона Луганського аеропорту (відео)

Бої за летовище тривали 146 днів і забрали життя 29 оборонців, ще 49 десантників загинули у збитому бойовиками літаку.

На початку квітня, коли аеропорт брали під охорону, ніхто взагалі не очікував війни. Однак усі атаки видалися не такими масштабними у порівнянні з катастрофою літака Іл-76. Поковник Руслан Козинець зізнається, що момент, коли збирали тіла товарищів, найболючіший за всю війну.

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Військові лишались відрізаними від світу без підкріплення, води та їжі, та головне - без боєприпасів.

А 31 серпня в оборонців летовища залишилися майже самі автомати. Щоб відігнати ворога і дати солдатам можливість відійти, командирам довелось викликати вогонь на себе.

За оборону Луганського аеропорту її учасники отримали держнагороди.