ГУР назвало імена російських розвідників, які воюють на Донбасі (фото)

Про це повідомили у прес-службі ГУР МО.

Зазначено, що ці розвідники виконують злочинні накази воєнно-політичного керівництва РФ та винні у цілеспрямованому знищенні інфраструктури Донбасу і загибелі мирних мешканців, а також беруть безпосередню участь у диверсійних діях у районах н.п.Новотроїцьке, Старогнатівка, Богданівка (Донецької обл.).

Крім того, цей особовий склад здійснює мінування шляхів пересування мирного населення та цивільних об’єктів, провокаційні обстріли автомобільного транспорту та помешкань мирних жителів у т.зв. "сірій зоні" з метою подальшого звинувачення сил АТО.

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"Чергова спроба проникнення диверсійно-розвідувальної групи розвідувальної роти 5 омсбр на територію, підконтрольну силам АТО, для здійснення диверсій була зафіксована 16 серпня ц.р. у районі н.п.Богданівка, але українські воїни дали достойну відсіч окупантам", - йдеться у повідомленні розвідки.