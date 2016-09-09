З початку доби бойовики на Донбасі 12 разів порушували "режим тиші" - штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація в зоні АТО залишається контрольованою. Станом на 18.00 по всій лінії зіткнення з опівночі зафіксовано 12 випадків порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ", - зазначається у повідомленні.

За даними прес-центру, на Маріупольському напрямку було зафіксовано 6 порушень "режиму тиші" - бойовики обстріляли Широкине з 120 мм та 82 мм мінометів. А по Мар’їнці російсько-окупаційні війська застосували гранатомети та стрілецьку зброю.

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На Луганському напрямку зафіксовано 5 порушень обстрілів - ворог вів турбуючий вогонь з кулеметів, стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета по Новоолександрівці. Крім того, по Новоолександрівці вів вогонь снайпер.

На Донецькому напрямку зафіксовано 1 порушення "режиму тиші" - провокативні обстріли з боку противника велися по позиціях українських захисників у Авдіївці з гранатометів та стрілецької зброї.

Також станом на 18.00 в зоні АТО зафіксовано проліт 4 ворожих безпілотників.

"Але, незважаючи на провокативні дії бойовиків, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод", - запевнили у прес-центрі штабу АТО.