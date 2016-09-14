Нардеп заявив про російські винищувачі над Донбасом та показав фото, сили ППО заперечують

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ось ранкові фотки з літаками. З першого разу зрозуміти їх важко, бо відстань значна й апарт не ідеальний. Але якщо ви переглянете кілька фото одне після іншого, то ви помітите, як рухається інверсійний слід літаків", - йдеться у його повідомленні.

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Він стверджує, що було зафіксовано 4 літаки в районі Донецьк-Ясинувата-Горлівка близько 6 години ранку.

"Потім з'явився 5 літак, а можливо, повернувся один з 4 і влаштував випендрьож над Горлівкою. Якщо в штабі про це не знають, я готовий розповісти, який прилад і з якого підрозділу це зафіксував", - йдеться у його повідомленні.

У свою чергу сили ППО заявили, що не фіксували жодних літаків.

"Інформація, оприлюднена у соціальній мережі Фейсбук щодо проходу російських винищувачів над тереторією окупованого Донбасу вранці 14 вересня 2016 року, не відповідає дійсності", - йдеться у їхньому повідомленні.