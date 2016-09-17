Перший "двохсотий" після оголошеного "режиму тиші": у Міноборони повідомили про загибель бійця АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще шість наших бійців отримали поранення", - сказав Мотузяник.

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За його словами, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військ практично на всіх напрямках, але, оскільки противник не застосовує важке озброєння, певна тенденція до деескалації ситуації зберігається.

"Проте про повне дотримання "режиму тиші" не йдеться", - зазначив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, минулої доби російсько-окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, при цьому важке озброєння не застосовували.