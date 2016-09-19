За минулий тиждень на Донбасі загинули 5 військовослужбовців - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України Вільєн Підгорний під час брифінгу «Російська агресія на сході України».

Представник Міноборони поінформував про події на сході України, які сталися впродовж 12-18 вересня. За його словами, кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі за зазначений період з боку підтримуваних Росією бойовиків коливалася від 18 порушень 18 вересня (найменша кількість) до 56 порушень 14 вересня (найбільша кількість). Зокрема, низька кількість порушень режиму тиші зафіксована на початку та наприкінці минулого тижня, в той же час досягнувши максимуму у вівторок та середу. Водночас 17 вересня повне дотримання тиші спостерігалося у Луганській області.

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"Російські ставленики в основному застосовують стрілецьку зброю та міномети, але у вівторок та середу вони відкривали вогонь з бронетехніки, бойових танків та важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами", - заявив Підгорний.

За його словами, бойовики головним чином порушували режим тиші у районі Донецька. Зокрема, це був єдиний сектор, у якому українські Збройні сили обстрілювалися ворожим вогнем з важкої артилерії впродовж усього тижня.

"П'ятеро українських військовослужбовців загинуло та 29 отримали поранення минулого тижня", - сказав Підгорний та додав, що мова в тому числі йде про одного загиблого та 7 поранених після потрапляння в міні-пастку, де було встановлено саморобний вибуховий пристрій.