Кучма: для реального перемир'я на Донбасі розведення сил має бути не в трьох, а в 50 точках

Про це він заявив журналістам у Дніпрі, коментуючи домовленість про відведення сил у Золотому, Петровському і Станиці Луганської, передає "Українська правда".

"Таких "квадратиків" потрібно хоча б 50. На трьох – зробити спробу показати, що ми, якщо домовляємося, то виконуємо. Тобто зробити серйозний крок до миру. Бо якщо тут у нас нічого не станеться, будуть продовжувати стріляти, то можна підняти руки і сказати, що ми нічого цими переговорами не домовимося", – сказав він.

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У той же час Кучма нагадав, що досі сторони неодноразово домовлялися про перемир'я, але результату не було.

Також він підкреслив, що СММ ОБСЄ повинна взяти на себе відповідальність і повідомляти, хто порушує тишу.

Відповідаючи на зауваження про низьку ефективність мінських переговорів, він навів приклад інших гарячих точок на пострадянському просторі, зокрема, в Нагірному Карабаху і Придністров'ї, де конфлікти тривають з 1992 року і переговори результату не дають.

Також він заявив, що для забезпечення миру на Донбасі Україна повинна зміцнюватися.

"Коли з тієї сторони будуть знати, що ми по морді дамо, будуть мовчати. А так, якщо вони мають там 46-тисячну армію, зброю – вся зброя Росії, тому вони так себе ведуть. А боєприпасів – Господи мій! Скільки завгодно. Десять років можна стріляти кожен день, не переставати. З радянських часів ще залишилося", - заявив Кучма.