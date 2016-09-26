"Режим тиші" у зоні АТО: бойовики здійснили 14 обстрілів за добу

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00.

Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 5 обстрілів. Окупанти вели вогонь із мінометів 82-го та 120-го калібру по Авдіївці. Також з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь в районі Верхньоторецького.

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На Луганському напрямку зафіксовано 6 порушень “режиму тиші”. Противник вдавався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки та Попасної. Окрім того, по Попасній окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 3 порушення “режиму тиші”. В районі Мар’їнки, Новотроїцького та Павлопіля бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

Підрозділи сил АТО суворо дотримуються “режиму тиші”, підкреслюють у штабі.