Біля Авдіївки на розтяжці підірвались військові: двоє бійців поранені (відео)

Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела.

Двоє бійців отримали поранення. На тамтешній промзоні вихідними були потужні бої. Результати обстрілу можна побачити на фото, які оприлюднили журналісти у сюжеті ТСН. Ранок. На знімках видно, як горять сади.

Окрім них, бойовики в промзоні з важкої артилерії гатили по усіх позиціях українських військових.

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Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штаба АТО, вчора на Донецькому напрямку зафіксовано 5 обстрілів. Окупанти вели вогонь із мінометів 82-го та 120-го калібру по Авдіївці. Також з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь в районі Верхньоторецького.