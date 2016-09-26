Бойовики "ЛНР" не допустили спостерігачів в район, де заплановано розведення сил – ОБСЄ

Про це говориться в повідомленні на сторінці Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Facebook.

«ЛНР» відмовили СММ у доступі в район Первомайськ-Золоте. Без доступу СММ не може перевірити виконання сторонами мінських домовленостей. СММ готова і здатна здійснювати моніторинг», – сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, після підписання 21 вересня Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування бойовики продовжують заважати роботі місії ОБСЄ.

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Так, 25 вересня речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що бойовики не допускають спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до міста Золоте, в якому заплановано розведення сил і засобів від лінії зіткнення.