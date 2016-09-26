"Підкидається зброя, набої, вибухівка": розвідка розповіла, як ФСБ "шиє" справи росіянам, щоб відправити їх на Донбас

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

«З огляду на проблеми з комплектуванням особовим складом 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, а також масових випадків відмови продовжувати участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях сходу України, російське окупаційне командування, спільно із співробітниками ФСБ РФ, нарощують заходи “примусово-добровільної” мобілізації, у т.ч. шляхом фальсифікації кримінальних правопорушень», - йдеться у повідомленні.

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За даними розвідки, з початку вересня цього року на території Ростовської та Воронезької областей, а також Краснодарського краю РФ та тимчасово окупованих територіях України, зросла кількість випадків, коли особам, затриманим за дрібні правопорушення, навмисно підкидається зброя, набої, вибухові речовини та засоби підриву для примушення до підписання контрактів щодо проходження військової служби під загрозою кримінального переслідування.