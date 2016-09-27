За минулу добу в зоні АТО троє бійців ЗСУ дістали поранення – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах українських військ не має, але троє військовослужбовців дістали поранення», - заявив Лисенко.

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Поранення українські військові дістали внаслідок обстрілів бойовиків.

Також за минулу добу на Донецькому напрямку було зафіксовано проліт двох ворожих безпілотних літальних апаратів.

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