Позиції українських військових під вогнем: з'явилося відео нічних боїв в Авдіївській промзоні та Мар'їнці
14:38, 28 вересня 2016Війна
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Один боєць отримав легке поранення під час бою вночі в Авдіївській промзоні.
Бойовики тамтешні позиції ЗСУ потужно обстрілювали із заборонених мінометів та гранатометів.
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Під вогнем цієї ночі також Мар'їнка: там впритул до позицій українських бійців намагалася підійти ворожа ДРГ, військовим довелося відкрити вогонь - диверсанти відійшли.
Під вогнем цієї ночі також Широкине й Талаківка: обстріл противник вів з гранатометів та БМП. Обстрілювали бойовики й сектор "Луганськ".
Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу російсько-окупаційні війська 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.
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