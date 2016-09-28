Позиції українських військових під вогнем: з'явилося відео нічних боїв в Авдіївській промзоні та Мар'їнці

Бойовики тамтешні позиції ЗСУ потужно обстрілювали із заборонених мінометів та гранатометів.

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Під вогнем цієї ночі також Мар'їнка: там впритул до позицій українських бійців намагалася підійти ворожа ДРГ, військовим довелося відкрити вогонь - диверсанти відійшли.

Під вогнем цієї ночі також Широкине й Талаківка: обстріл противник вів з гранатометів та БМП. Обстрілювали бойовики й сектор "Луганськ".

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу російсько-окупаційні війська 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.