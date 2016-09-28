"Режим тиші" на Донбасі: за добу бойовики 35 разів обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 28 вересня.

На Луганському напрямку зафіксовано 6 порушень “режиму тиші”. Противник вдавався до збройних провокацій з гранатометів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Станиці Луганської.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 23 порушення “режиму тиші”. В районі Мар’їнки, Водяного, Широкиного, Талаківки та Павлополя бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. Окрім того, по Широкиному вів вогонь снайпер, а по Талаківці бойовики відкривали вогонь з БМП.

На Донецькому напрямку зафіксовано 6 обстрілів. Окупанти вели вогонь із мінометів 82-го і 120-го калібру та відкривали вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів по Авдіївці. Також по Авдіївці вів вогонь снайпер.

Незважаючи на ці провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод, підкреслює штаб АТО.