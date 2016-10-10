ЗМІ дізналися подробиці про нову українську бронемашину "Отаман 6х6" (фото)

Розробники планували створити платформу/бронетранспортер 6х6 переважно для морської піхоти або підрозділів, яким потрібна бойова техніка, спроможна впевнено долати водні перешкоди. Фото новинки виклали на сторінці групи "Зброя України" у Facebook.

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"Отаман 6х6" розроблялась на підставі спільного рішення між НВО "Практика" та керівництвом ЗСУ.

З огляду на перші презентаційні матеріали, розглядається як бойова платформа з повною масою до 16 000 кг. Одна з версій виконання – бронетранспортер", - повідомили журналістам розробники.

Машина виконана за класичною для більшості західних проектів схемою. Водій сидить ліворуч (по руху машини). Праворуч від нього двигун. Далі – бойове або десантне відділення (посадкових місць – до 10). У кормі – апарель. Машина має незалежну підвіску.

Головною родзинкою, як відзначають розробники, має стати оптимальне поєднання захищеності, вогневої потужності та мобільності. Конструкція ходової частини створеної платформи дозволяє забезпечити цій "Отаману" значний запас як для додаткового бронювання (якщо в цьому буде потреба), так і для розміщення різного бойового навантаження.

Фактично це перша платформа 6х6, яка розроблена та представлена в Україні вітчизняною компанією як завершений зразок для створення на його базі цілої лінійки бойових машин та машин забезпечення.