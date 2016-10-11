За добу в зоні АТО загинули 2 військових, 8 поранено

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули, 8 зазнали поранень, троє отримали контузію», - сказав він.

В свою чергу, як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, втрати противника за минулу добу склали лише одного пораненого.

«Чергові втрати ЗС РФ на сході України протягом доби склали - один поранений військовослужбовець 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російсько-окупаційні війська 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.