За добу окупанти на Донбасі здійснили 47 обстрілів, більшість - на Маріупольському напрямку

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку відбулось 27 обстрілів. Збройні провокації з боку противника відбулись із застосуванням важкого озброєння. Так, зі ствольної артилерії 152-го калібру по захисниках Талаківки і Бердянського, а зі 122-го калібру - по Широкиному.

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Окрім цього, окупанти активно використовували озброєння калібрів 120 та 82 міліметри. Під вогнем з мінометів опинилися позиції сил АТО в районах Водяного, Широкиного, Мар’їнки, Талаківки. В напрямку Павлополя і Гнутового обстріли підрозділів Збройних сил України здійснювались з використанням озброєння БМП, гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї.

На Луганському напрямку зафіксовано 17 порушень «режиму тиші». Ворог обстрілював Новозванівку, Новоолександрівку, Попасну з озброєння різного калібру, підсилюючи інтенсивність вогню 120- та 82-міліметровими мінометами.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 3 рази обстрілювали сили АТО. В Авдіївці окупанти застосували міномети 82-го калібру, а в Зайцевому - калібр 120 міліметрів.